Enefit Greenile puhub LHV analüütikute ostusoovituse tuul

Enefit Greeni tootmise valdkonna eest vastutav juhatuse liige Innar Kaasik selgitas investor Toomase Investeerimisklubi hiljutise külaskäigu osalistele, kuidas mõjutavad tuule- ja päikeseenergia tingimused elektri- ja soojusenergia tootmist. Foto: Andras Kralla

LHV analüütikud kordasid Enefit Greeni aktsiale ostusoovitust. Aktsia õiglase väärtuse vahemikku ei muudetud ning see jäi 5–5,4 euro piiresse.

Värske LHV Panga analüüs leidis, et Enefit Greenil on olnud tuludes korralik kasv, kuid kasumlikkus on halvenenud. Pikaajalist potentsiaali silmas pidades näevad analüütikud ettevõtte aktsiale veel 24% kasvuvõimalust, õiglase väärtuse vahemik jäi endiselt 5–5,4 euro juurde ning jätkati ostusoovitusega.