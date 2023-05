Aasia turud jäid majanduskasvumure tõttu ettevaatlikuks

Disney+ kaotas kvartalis 4 miljonit tellijat, aktsiad langevad

Disney aktsiad hakkasid neljapäeval langema pärast seda, kui ettevõte teatas, et traditsioonilisest televisiooniärist saadav tulu on järsult vähenenud ja voogesituse segment on kasumlikkuse saavutamisest veel kaugel, vahendas Wall Street Journal.

