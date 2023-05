Kõrge hind koos tagatise nõudmisega kukutas kõvasti võrguliitujate indu

Sõja tõttu heitlikuks muutunud ehitusturg ning uus seadus käsikäes on pannud ümber mõtlema uute elektritootmiste plaanijaid, kes on loobunud pea 1000 megavati jagu investeeringutest. Soolas on veel võimalus küsida raha võrguvõimsuse kasutamata jätmise eest.

Sõja tõttu heitlikuks muutunud ehitusturg ning uus seadus käsikäes on pannud ümber mõtlema uute elektritootmiste plaanijaid, kes on loobunud pea 1000 megavati jagu investeeringutest. Soolas on veel võimalus küsida raha võrguvõimsuse kasutamata jätmise eest.