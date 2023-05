Cathie Wood pidi Nvidia rallist suu puhtaks pühkima

ARK Investment Management LLC tegevjuht ja asutaja Cathie Wood vaatab nende tarkvarapakkujate poole, kes on praegu sellel tasemel, kus Nvidia oli, kui nemad oma fondiga seda esimest korda ostsid. Tema huviorbiidis on praegu kolm alahinnatud tarkvarafirmat. Foto: Reuters/Scanpix

Cathie Woodi juhitud ARK Innovation ETF vähendas jaanuaris oma osalust Nvidias ja jäi ilma suurest aktsia hinnarallist, mis kergitas kiibitootja lühiajaliselt üle 1 triljoni dollari turuväärtusega ettevõtteks. Wood on oma pilgu pööranud hoopis tarkvarafirmade poole.

Wood on kaitsnud enda juhitud otsust Nvidia aktsiaid maha müüa, viidates muredele arvutikiibitööstuses ja toonasele buumi-languse tsüklile ning öeldes, et see otsus oli tehtud varasema info baasilt ehk "hinnastatud enne praegust kõverat," vahendas Bloomberg.