USA aktsiatel algas pulliturg

Maakler NYSE börsil. Foto: Reuters/Scanpix

Tänase S&P 500 indeksi tõusuga jõudsid USA aktsiad uuele pulliturule.

S&P 500 indeks kerkis täna 0,62% 4293,93 punktini, tõustes üle 20 protsendi kõrgemale mullu oktoobri põhjast. Nii nagu 20% langust tipust loetakse karuturuks, on 20% tõusu põhjast pullituru algus. S&P on kiikunud pullituru piiri lähedal terve nädala jagu, kuid täna sai see piir 4292,44 punkti juures viimaks ületatud.