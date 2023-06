Artikkel

Swedbank jõudis USA kontrolliametiga trahvisummas kokkuleppele

Swedbank peab minevikutegevuste eest maksma miljonite rootsi kroonide eest trahvi. Foto: Andras Kralla

Swedbank leppis USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolliametiga kokku 37 miljoni Rootsi krooni trahvi maksmises, põhjuseks Lätis panga kliendi poolt läbi lastud palgamaksed Krimmi piirkonda.

Swedbank on nüüdseks jõudnud lõplikule kokkuleppele USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolliametiga (OFAC) seoses panga ajalooliste puudustega, kirjutas pank oma kodulehel. OFAC on jõudnud järeldusele, et tehingud, mille pank asutusele teatavaks tegi, kujutavad endast kohaldatavate eeskirjade rikkumist.