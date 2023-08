Mis teeb investorist meistri?

Kõige parem investeerimissoovitus on osta igakuiselt indeksifondi ja järgmisel hetkel see unustada. Kui pensionipõli kätte jõuab, saab nautida vilju. Aga hulk investoreid soovib püüda suuremat tootlust kui indeksifondid.

Tõnn Talpsepp selgitab, mis võib mõjutada investeerimisotsuseid. Foto: Liis Treimann

Raamat "Investeerimisedu meistriklass" näitab, kuidas mitte lasta inimlikel eksimustel portfelli liialt kahjustada ega investeerimiseks ebamõislikult palju aega kulutada.

Edukaks investoriks saamiseks ei ole palju vaja. Oluline on mõista raha ajaväärtust, riski, pikaajalise investeerimise eeliseid ja tunda lihtsamaid investeerimisvõimalusi. Meistriklassi tõusmiseks ehk lisatootluse teenimiseks on aga riski oskuslik juhtimine veelgi olulisem. Lisaks kvantitatiivsetele teguritele tuleb arvesse võtta emotsioone ning vältida investeerimisotsuseid mõjutavaid käitumuslikke vigu.

Oma portfelli juhin kasutades raamistikku, mis koosneb riskide hajutamiseks neljast erineva riskiga kihist. Esimene kiht on nö likviidsuspuhver, mis tähendab, et osa raha on investeeritud selliselt, et hädajuhtumil saan seda vajadusel kergesti eluliste vajaduste katmiseks kasutada. Teine ja suurim kiht on n.ö turukiht, mis on investeeritud turuindeksisse. See tagab, et vähemalt osa portfelliga teenin turu keskmist tootlust ning väldin potentsiaalseid käitumuslikke vigu.

Kolmas kiht koosneb üksikaktsiatest või -varadest, mille puhul lähtun väärtuspõhise investeerimise põhimõtetest, mis teeb sellest teadusuuringuid ja tuntud investorite kogemust uskudes ka kriisikindlama kihi kui eelmine. Samas on selle kihi puhul suurem oht langeda iseenda psühholoogiliste faktorite ohvriks, olles mõjutatud nt karjakäitumisest, ankurdamise või kaotuse vastumeelsuse vigadest.

Neljas kiht portfellis on riski võtmise kiht. Näiteks on minu puhul seal oma osa tuletisinstrumentidel, sest tihti ostan indeksifondi asemel hoopis indeksi futuure, mis annavad mulle ühtlasi hea likviidsuse, turuindeksi tootluse ning finantsvõimenduse kasutamise võimaluse ehk on komponendiks ka portfelli esimese kolme kihi puhul. Samuti sobivad sellesse kihti kasvuaktsiad, iduettevõtted või kasvõi krüptovarad.

Alati tuleb hinnata, kuidas selliseid riskantseid varasid omavahel mõistlikult kombineerida. Samas meisterinvestori raamistik tagab, et väga suurelt ei saa mööda panna, kui vähemalt investeeringute hajutamise plaani korralikult järgida.