Juulis toimus Soomes rekordarv pankrotte

CityBee Eesti juht: ainult ühistranspordiga Tallinna autostumist ära ei lahenda

Taristu ja liikuvuse parandamiseks on viimane aeg võtta vastu muutunud liikuvusvajadusi arvestavad poliitilised otsused ja asuda tegudele. See eeldab, et riik, omavalitsused ja teenusepakkujad teevad omavahel reaalset koostööd, kirjutab CityBee Eesti juht Egert Kivisaar.

