Investor Kristi Saare: mingit börsi põhja oodata ei maksa

Investor Kristi Saare sõnul ei maksa börsil krahhi oodata, vaid pidevalt edasi investeerida. Foto: Liis Treimann

Ma olen näinud investoreid, kes juba kaks aastat ootavad, et päris põhi kohe tuleb. Mul on tunne, et ka nemad on hakanud murduma – nad enam ei oota ja ikkagi ostavad, rääkis investor Kristi Saare praegusest olukorrast turgudel.

"Olen nõus, et börs on veidi üle kuumenenud, aga see ei tähenda, et ta kivina kuhugi kukuks," märkis Saare.