August oli karm, aga ebaõiglane: jäin jälle vaesemaks

LHV ja Apple'i aktsia langus augustis viisid suurima portsu raha minu portfellist. Foto: Andras Kralla

Pärast mõnusat suve avastasin, et kuuga olen jälle vaesem – minu portfell sulas USA tehnoloogiasektori toel õhemaks.

Kui juulis nautisin ülespoole rühkivat portfelli ja pisikest tootlust, siis augustis see rahaline võit kadus ning enamgi veel. Augusti viimase päeva lõpu seisuga on minu portfelli väärtus 531 446, 6 eurot, mida on 1% vähem, kui möödunud kuul. Rahaliselt tähendas see veidi üle 5000 euro kaotamist.