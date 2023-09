Kuidas investorina Ukraina ülesehitamisest osa saada

Pikalt Vene okupatsiooni all olnud ja sõja õudusi kogenud Butšas käib juba elumajade ülesehitamine. Foto: AFP/Scanpix

Maailm ootab kannatamatult sõja lõppu ja ammu juba punutakse plaane Ukraina üles­­­ehitamiseks. Paljud riigid on valmis panustama, et taastada seal tava­pärane elu. Sõja jooksul hävitatud sajad tuhanded kodud, koolid, haiglad ning kriitiline energia­­taristu, teed, raudteed ja sadamad tuleb uuesti ehitada. Võidujooks selleks on alanud.

Veebruaris 2022 alguse saanud šokeerivad sündmused Ukrainas muutusid kiiresti globaalseks konfliktiks. Lisaks paljudele sõja tõttu kannatada saanud Ukraina tsiviilisikutele ja ettevõtetele avaldab sõda mingisugusel moel mõju kogu maailmale.