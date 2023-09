Enefit Green sai Eesti võimsaima tuulepargi ehitamiseks hiigellaenu

Tallinna Sadam loodab Paldiskisse luua Läänemere laevade tankla

Kuigi Eesti arendajad nurisevad meretuuleparkide venimise pärast, on börsifirma Tallinna Sadam veendunud, et ehitused lähevad käima ja nemadki tahavad sellest oma osa saada. Veendumuse taga on 53 miljoni euro suurune investeering Paldiskisse.