Tallinna Sadam loodab Paldiskisse luua Läänemere laevade tankla

Nurgakivi panekul osalesid ka kliimaminister Kristen Michal (esiplaanil) ja peaminister Kaja Kallas (beežis kostüümis). Foto: Olga Makina, Tallinna Sadam

Kuigi Eesti arendajad nurisevad meretuuleparkide venimise pärast, on börsifirma Tallinna Sadam veendunud, et ehitused lähevad käima ja nemadki tahavad sellest oma osa saada. Veendumuse taga on 53 miljoni euro suurune investeering Paldiskisse.

“Ärilises mõttes on kai tuleviku kasvuäri, tahame Paldiski Lõunasadamast toetada meretuuleparkide ehitust ja hooldust, mitte ainult Eestis, vaid kogu Läänemerel, Rootsi rannikul, Soome rannikul. Sadama kaudu teenindame me maismaa tuuleparke, mis on end tõestanud, aga mereparkide komponendid on suuremad, raskemad, sellepärast ehitatakse spetsiaalne kai, mis peab olema väga tugev,” rääkis Paldiski kaile nurgakivi panemise üritusel Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.