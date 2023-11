Fed otsustas jätta intressimäärad muutmata

FED-i esimees Jerome Powell teatas, et otsus hoida intressimäära paigal, oli ühehäälne. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreserv hääletas oma viimase poliitikakohtumise lõppedes intressimäärade hoidmise poolt viimase 22 aasta kõrgeimas vahemikus ehk 5,25–5,50 protsenti.

Yahoo finace vahendab, et keskpank ootab oma agressiivne krediidikarmistamise kampaania tulemusi. Riigikassa tootlus seevastu langeb, 10-aastaste USA võlakirjad kauplesid 4,8% juures. Tootlused tiksusid kolmapäeval madalamale pärast seda, kui USA riigikassa kvartaalne tagasimakse värskendus näitas, et riigikassa paneb järgmisel nädalal enampakkumisele 112 miljardi dollari eest võlakirju, mis on ligikaudu kooskõlas Wall Streeti ootustega.