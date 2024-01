Katri Teller: need neli otsustamise kriteeriumit päästavad mind läbi põlemisest

Aasta investor 2023 tiitli kandja Katri Teller usub, et ka uus aasta investor kannustab suure sisemise põlemise ja missioonitundega järjest enam inimesi rahatarkuse radadele. 20. jaanuaril tunnustatakse investor Toomase konverentsil uut aasta investorit. Foto: Raul Mee

Aasta investori tiitli kandmine on Katri Tellerile toonud õppetunni, et läbipõlemise vältimiseks on vajalik tegevused seada eesmärgist lähtuvalt perspektiivi, ning ta on endale paika pannud täpsed otsustamise kriteeriumid.

"Tunnistan ausalt – läbipõlemisega on nii, et väga tihti saab sellest aru alles tagantjärgi," rääkis aasta investor 2023 Katri Teller. Ta on enda sõnul lahendusi otsiv inimene ning tegutsemise tuhinas ei pannud ta tähele neid momente, kus oli tegelikult vaja aeg maha võtta ja puhata. "Aga ühel hetkel saab kõike liiga palju ning ma olen sellest teinud ikkagi väga tugevad järeldused."