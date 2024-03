Dividendisadu Tallinna börsil tõotab investorile kena kopika

Kiire kasvu aeg sai läbi: LHV ennustab lähitulevikuks väiksemat kasumit

Kui veel eelmisel aastal said investorid näha pankade, sh LHV Groupi kasumiridadel rekordnumbreid, siis lähiaastatel on oodata kasumi langust, ettevõtte dividendipoliitikat arvestades peaks see tähendama, et väheneb ka väljamakstav omanikutulu.