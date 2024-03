Artikkel

EfTENi tütarettevõte võttis pangalaenu, et suurendada dividendi

EfTEN Real Estate Fund on 2015. aastal asutatud avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, mis teeb investeeringuid rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse Balti riikides. Foto: Liis Treimann

Kinnisvarafirmal EfTEN on kasvanud nii üüritulu, kinnisvarainvesteeringud, pangalaen kui aktsia puhasväärtus.

EfTEN Real Estate Fund AS teatas, et veebruaris teenis ettevõte 2,551 miljonit eurot konsolideeritud üüritulu, mis on 9000 eurot rohkem kui eelmisel kuul. Veebruari konsolideeritud EBITDA oli 2,158 miljonit eurot, mis on 9000 eurot vähem kui jaanuaris. Aasta esimese kahe kuu jooksul on üüritulu kasvanud 2% võrreldes eelmise aasta sama ajaga, ulatudes 5,092 miljoni euroni, samas kui EBITDA on suurenenud 0,5%, jõudes 4,326 miljoni euroni.