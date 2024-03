Indeks, mis teeb S&P 500-le tuule alla ja pakub veelgi paremat tootlust

Insaiderid on müüki paisanud sadade miljonite eest tehnoloogiasektori aktsiaid

Mitme Ameerika tehnoloogiaettevõtte juhtkonna liikmed on selles kvartalis müünud sadade miljonite dollarite eest oma firmade aktsiaid, mis võib anda märku, et turg on jõudnud haripunkti, vahendab Financial Times.