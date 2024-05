USA töötu abirahade taotluste arv tõusis viimase aja kõrgeimale tasemele

USA iganädalane töötu abirahade taotluste arv tõusis kõrgeimale tasemel alates 2023.aasta augustist. Foto: AP/Scanpix

USA iganädalane töötu abirahade taotluste hulk tõusid eelmisel nädalal üheksa kuu kõrgeimale tasemele. See üllatas Wall Streeti ning on märk, et kuum tööturg võib jahtuda, vahendas Yahoo Finance.

Esialgsete iganädalaste töötu abirahade taotluste arv ulatus 4. mail lõppenud nädalal 233 000ni, mis on kõrgeim tase alates 2023. aasta augustist. See on tunduvalt suurem kui Bloombergi majandusanalüütikute prognoositud 212 000 taotlust.