Suurim investeerimisviga, mida tõenäoliselt teevad paljud

Eelmisel nädalal Californias toimunud Milken Institute’i konverentsil instituudi asutaja Michael Milken. Foto: Reuters/Scanpix

USA varahaldusettevõtte Nuveen investeerimisjuht Saira Malik näeb maailma eri paigus inimestega suheldes näeb pidevalt ühte viga, mida paljud investorid teevad.

„Raha hoidmine sukasääres või madala tootlusega kogumishoiuses on üks suurimaid vigu, mida keegi saab teha,“ selgitas Malik eelmisel nädalal toimunud Milken Instituudi konverentsil. „Samuti on uuringud näidanud, et proovides turgu ajastada, kaotab investor rohkem raha võrreldes sellega, kui ta oleks hoidnud enda investeeringut pikemalt.“