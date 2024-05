Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Eesti tippettevõtjad: meil on vaja toota relvi ja kohe

Sõda Ukrainas on fundamentaalselt muutnud kaitsetööstust. Kohalikud esiettevõtjad näevad, et just Eestil on suur eelis.

