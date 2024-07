Tagasi 05.07.24, 10:26 Konkurents investeerimisturul tiheneb: Balti aktsiad jõuavad tänasest ka Lightyeari kliendini Alates tänasest on Lightyeari klientidel võimalik enda sealsele kontole soetada ka Balti aktsiaid. Teenus on siiski alates kolmandast tehingust kuus tasuline, kuid tõotab suurendada siinsete aktsiate likviidsust.

Lightyeari meeskond tähistas täna Balti börside liikmeks saamist.

Foto: Lightyear

Eesti kasutajad saavad Balti aktsiatega teha iga kuu kolm tehingut tasuta, seejärel lisandub tehingutasu 1 eurot aktsia kohta. „Seejuures arvestab Lightyear tasuta tehinguna kogu kliendi orderit, mitte osades täidetud tehinguid,“ kinnitas ettevõtte kaasasutaja Martin Sokk. „Ehk ostes madala likviidsusega aktsiaid, katab tasuta order kogu investori tehingu, kuni see on lõpuni viidud, selle asemel, et katta vaid üks – hetkel ostuvalmis olev kogus osakuid.“

