Tagasi 09.07.24, 19:53 Tiktokis levib börsikauplemise keskkonnaks maskeeritud püramiidskeem Tiktokis meelitatakse noori investeerimishuvilisi skeemi, mis on maskeeritud kauplemiskeskkonnaks, kus pakutakse võimalust börsil kiiresti raha teenima, ent sisuliselt on tegu püramiidskeemiga, mis tähendab pettust, kirjutab Ilmari Haarala Kauppalehtis.

Tiktokis meelitatakse kauplema püramiidskeemiga.

Foto: Taidgh Barron

Hea mõte on alustada säästmisega noores eas ja mõõdukas investeerimine on selleks mõistlik viis, ent noored peavad mõistma, kui keeruline on kauplemine.

