Fondijuht Viljar Arakas sõnas börsiteates, et koondtulemusena vastab 2024. aasta esimene poolaasta fondivalitseja ootustele. Vakantsus püsib EfTEN Real Estate Fundi portfellis alla 3% taseme kõigist pindadest, mis on Arakase hinnangul üldises keskkonnas väga hea tulemus. Ta lisas, et kui välja jätta Hortese kinnistutega seotud üürniku makseraskused , on klientide maksekäitumine hea ning võlgnevusi on vähe.