Tagasi 30.07.24, 10:45 Paavo Nõgene vangerdas sadade tuhandete eurode mahus Tallinki aktsiatega Tallinna börsil noteeritud laevafirma Tallink Grupi juht Paavo Nõgene on viimase nädala jooksul liigutanud üle poole miljoni Tallinki aktsia, selgub finantsinspektsiooni tehinguregistrist.

Äripäev uuris Paavo Nõgene käest, kas aktsiate toomine ettevõtte konto alt eraisiku alla võib olla seotud peagi ettevõtete jaoks rakenduva kasumimaksuga. Foto: Liis Treimann

Möödunud reedel jõustunud tehingutest on näha, et Tallinki juhatuse esimehele Paavo Nõgenele kuuluv ettevõte PN Management OÜ on müünud 450 000 Tallink Grupi aktsiat koondhinnaga 0,588 eurot aktsia. Samal päeval ostis Nõgene need eraisikuna tagasi.

