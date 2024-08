Aivar Sõerd Infortari aktsia hinnast: tõde selgub järgmiste tulemustega

Infortari aktsia on sel aastal enam kui poole võrra kallinenud, kuid täna avaldatud tulemustest paistab kasumi langus. Ettevõtte aktsionäri Aivar Sõerdi see ei hirmuta, sest ettevõttel on lootus prognoosides lubatu ära teha, avaldas ta Äripäevale.