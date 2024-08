Tagasi 06.08.24, 17:25 Naftatootja maksab sel aastal dividendiks miljardeid Üllatavalt tugeva nõudluse tõttu maksab Saudi Aramco sel aastal üle 124 miljardi dollari dividende.

Saudi Aramco maksab teises kvartalis 31 miljardi dollari väärtuses dividende. Foto: Reuters/Scanpix

Aramco dividendid on siiani kasvanud umbes 30% aastas, jõudes 124,2 miljardi dollari suuruse aastase väljamakseni, vahendab Financial Times. Stabiilse nafta hinna toel teatas Aramco, et maksab teises kvartalis dividende kokku 31 miljardit dollarit.

