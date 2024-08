Tagasi 28.08.24, 15:54 Jürgen Ligi: kui jaeinvestor riigile laenu ei anna, on meil varuplaan Täna välja kuulutatud riigivõla emissioon on suunatud eeskätt jaeinvestorile, kuid huvi puudumisel tuleb appi institutsionaalne raha, kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi Äripäevale antud intervjuus.

Erinevalt Lätist Eesti rahandusminister Jürgen Ligi riigivõlakirjadele maksusoodustuste tegemist õigeks ei pea. Foto: Andras Kralla

“See oleks muidugi väga kurb, kui jaeinvestoritel huvi puudub, see näitab, et me ei suuda turult raha laenata,” nentis ta. Sel juhul liigutakse plaani B juurde ehk osa Eesti riigi võlast saavad oma portfelli institutsionaalsed investorid, nagu näiteks pensionifondid.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun