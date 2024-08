Tagasi 30.08.24, 15:14 Elder: kuidas tuvastada liialt üles ostetud või liialt alla müüdud börse? Tuntud börsikaupleja ja kauplejate koolitaja Alexander Elder tutuvustab tööriista, millega on võimalik tuvastada liialt üles ostetud või liialt alla müüdud aktsiaturge.

Alexander Elder juulis Eestis kauplejaid koolitamas. Foto: Liis Treimann

Vana Wall Streeti tarkus kõlab: “Ostke madalal tasemel, müüge kõrgel”. Aktsiaturud on nagu bipolaarse häire ehk manikaal-depressiivse psühhoosiga patsiendid — see on minu psühhiaatrina pandud diagnoos. Aktsiaturu maniakaalse (liialt üles ostetud) ja depressiivse (liialt alla müüdud) seisundi tuvastamiseks kasutan mitmeid tööriistu. Järgnevalt tutvustan neist üht oma lemmikuimat.

