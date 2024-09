Tagasi 06.09.24, 20:25 Olulise tehisintellekti aktsia reitingut langetati peaaegu poole võrra Tehnoloogiaettevõtte Super Micro Computeri aktsiate jaoks on olnud kohutav paar nädalat. JPMorgani analüütikud langetasid ettevõtte reitingu neutraalseks ja vähendasid selle hinnasihti peaaegu poole võrra ehk 500 dollarini, vahendas Yahoo Finance.

Super Micro Computersi aktsia taandus reedel 5%. Foto: Reuters/Scanpix

Selle aasta tehisintellektihulluse üheks suurimaks kasusaajaks peetud andmekeskuse serverite tootja Super Micro aktsiad on pärast aastaaruande hilinemist augusti lõpus tõusnud 25% võrra. See on toimunud vahetult pärast seda, kui lühikeseks müüja Hindenburg Research süüdistas tehisintellekti edust kasu lõikavat ettevõtet raamatupidamisega manipuleerimises.

