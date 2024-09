Tagasi 11.09.24, 18:12 Nordea: Euribori langus toetab Soome majandust kiiremini kui mujal euroalal Nordea peaanalüütiku Jan von Gerichi hinnangul mõjutab euribori langus Soome majandust väiksema viitajaga kui mujal euroalal, sest kinnisvaralaenu võtnud inimestel jääb tänu vähenevale intressikulule raha üle, mis suunatakse kohe tarbimisse.

Intressimäärade languse järel on oodata majanduse kasvu, usub Nordea analüüs. Foto: Reuters/Scanpix

Intervjuus Kauppalehtile sõnab Von Gerich, et laenuraha maksumus on oluline ka investeerivatele ettevõtetele. "On väga tõenäoline, et see aitab Soome majandust. Kasvab lootus, et majandus hakkab kasvama," ütleb von Gerich. Samuti ootab intressimäärade kärpimisest leevandust pikalt kannatanud ehitussektor.

