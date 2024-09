Tagantjärele tuleb tunnistada, et USA ühel suurimal pangal J.P. Morganil oligi õigus, kui ennustas, et FED (föderaalreserv ‒ toim.) langetab intressimäärasid 50 baaspunkti võrra . Nüüd on ka mitmete teiste pankade majandusteadlased seisukohal, et föderaalreserv otsustab järgmisel, novembris toimuval koosolekul uuesti intressimäärasid 0,5 protsendipunkti võrra langetada.