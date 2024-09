Tagasi 19.09.24, 16:03 Eksperdid: Euroopa ei tõtta USAga intressilangetuste võidujooksu tegema Kolmapäeval langetas USA Föderaalreserv intresse kahekordselt ehk 0,5 protsendipunkti. Äripäev uuris pankade analüütikutelt, kuidas nad uudise vastu võtsid ning kas selline intressimäära vähendamine võiks mõju avaldada laiemalt ka Euroopale ja siinsele rahapoliitikale.

LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoni jaoks oli eilne 50 baaspunkti suurune intressilangetus siiski üllatus, sest varem on jäänud mulje, et FED ei hakka intressidega kiirustama, enne kui inflatsioon on täielikult kontrolli all. Foto: Liis Treimann

Nüüd on uus intressitaseme vahemik 4,75%–5,0%, kuid LHV makroanalüütik Triinu Tapver näeb võimalust, et seekordsed intressikärped ei kasvatagi aktsiaturge nii palju kui eelnevate langetustsüklite aegadel. „Intressikärbete alguse taustal on mõnevõrra absurdne, et paljude USA ettevõtete ja ka kodumajapidamiste laenukulud muutuvad lähiaastatel hoopis kallimaks.“

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun