Tagasi 29.09.24, 08:00 Elon Musk: ebastabiilne geenius, kes väänab maailma omatahtsi Maailma rikkaim inimene, Elon Musk, on aastatega muutunud tehnonohik-innovaatorist meheks, kes tahab ajaloo kujundamises kaasa lüüa ja rahvaste saatust enda arusaamade järgi painutada.

Elon Musk armastab arvutimänge. Hiinlased tegid mängu nimega Black Myth Wukong, millest tehtud postril on mängu tegelase Goku nägu asendatud Muski näoga. Foto: Getty Images / Scanpix

Musk ei kõhkle oma poliitilisi, keskkonna- ja maksundusalaseid ning muidki elulisi vaateid endale kuuluval X-platvormil avaldamast, vormides sellega paljude inimeste veendumusi. Tuleb aga tunnistada, et ta pole ise oma väljaütlemistes sugugi stabiilne. Aeg-ajalt saab ta ka ise sellest aru, et on oma sõnumiga üle pingutanud ning kustutab siis omaenda postitusi. Eriti neid, mida on tabanud teiste sotsiaalmeedia kasutajate terav kriitika.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun