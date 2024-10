Tagasi 30.10.24, 13:54 Kolm dividendiaktsiat, mida osta Põhjamaadest Dividendiaktsiate ekspert ja raamatute autor Marcus Hernhagi pakub välja kolm aktsiaideed, kuhu täna investeerida, et teenida head dividendi.

Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhagi sõnul leiab täna Põhjamaade börsidelt stabiilse ja korraliku dividendiga suurfirmasid. Foto: Raul Mee

Rootsi aktsiaindeks on viimastel kuudel liikunud külgsuunas ja kaupleb samal tasemel mis mais. See võiks aga Hernhagi sõnul tuua turule peagi uue tõusu. Ta avaldas Rootsi majanduslehele Dagens Industrile, et on ettevaatlikult positiivne pikaajalise aktsiaturu tõusutrendi osas ja on ostupoolel. Hiljutise müügi järel on investoril tekkinud vaba raha, mida kasutab turgudelt huvitavate aktsiate ostmiseks.

