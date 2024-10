Tagasi 31.10.24, 08:57 EfTEN United Property Fund jätkab kasumis, kuid tulu vähenes Kinnisvarafond teenis kolmandas kvartalis kasumit, kuid teenitud intressitulu jäi eelmisele aastale alla.

EfTEN Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas (vasakul) ja tegevjuht Kristjan Tamla (paremal). Foto: Liis Treimann

Fondide nimekirjas noteeritud EfTEN United Property Fund teenis kolmandas kvartalis 137 000 eurot intressitulu, mida on aasta varasemast 4% vähem. Üheksa kuuga on fond teeninud 447 000 eurot intresse, mida on aasta varasemast 16% enam.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun