Tagasi 04.10.24, 17:05 Lootust veel on! Kinnisvaraturg saab omale kaitseingli Kuigi ärikinnisvaraturul valitseb kõrvulukustav vaikus, on äratanud viimase paari kuu jooksul minu huvi nii mõnigi EfTENi investeering.

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas lubab euribori langusega aktiivsemaks muutuda. Foto: Äripäev/Scanpix

See on pannud mind mõtlema, et ehk lööb kinnisvaraturule varsti eluvaim sisse.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun