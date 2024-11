Tagasi 04.11.24, 14:43 Wall Streeti kuumimad jutud: turgudele tooks uue hoo Harrise võit Finantsturul on viimasel ajal märgata aina enam ebakindlust. Investorite käitumist mõjutavad sel nädalal kaks olulist tegurit: USA presidendivalimised ning Föderaalreservi järjekordne kokkusaamine.

Juba teisipäeval tehakse teatavaks järgmine Ameerika Ühendriikide president. Foto: AFP/Scanpix

„Lahing Ameerika Ühendriikide presidendikoha eest saab olema ülimalt tasavägine, kuid lõpuks võidab Donald Trump,“ leiab ühe edukaima riskifondi Citadel juht Ken Griffin. Samas rääkis ta eelmise nädala alguses, et tegelikult on võistluse saatus väga ebakindel. „Võime eeldada, et Trump võidab, kuid tegelikult on see rohkem nagu mündivise.”

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun