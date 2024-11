Tagasi 05.11.24, 16:00 USA valimiste börsiblogi: kauplejad ootavad võitu, mitte viiki USA aktsiaturgudel on presidendivalimiste ärevus tõusnud maksimumini ja kauplejad üritavad end ette valmistada nii Kamala Harrise kui ka Donald Trumpi võiduks. Ainus, mida ei oodata, on tulemuste jäämine viiki, sest see tooks kaasa nädalaid ebakindlust, volatiilsust ja vapustusi.

Donald Trumpile pöialt hoidev maakler New Yorgi börsil. Foto: Reuters/Scanpix

“5. november on kui mudamaadlus miiniväljal, silmad seotud,” ütles Bloombergile Calvin Yeoh Blue Edge Advisorsist. “Valimiste võidujooks on sedavõrd võrdne ja võib viia erinevatele radadele, nii et kauplemine on väga keeruline.”

