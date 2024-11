Ohumärk: maniakaalne portfelli jälgimine

Kui rahaga “mängimine” muutub kireks, mis ei lase investoril enam igapäevaasjadele keskenduda ja börsi lahtimineku hetkel jääb muu elu seisma, on ilmselt põhjust tõsiselt järele mõelda, kas kupli all on ikka kõik korras.