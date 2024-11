Tagasi 10.11.24, 06:00 Kaks mõõdikut näitavad, et USA börsi ootab ees kängumine

Kaks olulist makroindikaatorit aitavad investoril selgusele jõuda, kas tulemas on head börsiaastad või viletsad. Foto: Shutterstock

Kaks väga olulist aktsiaturgude makroindikaatorit viitavad sellele, et USA aktsiaturud on ülehinnatud või isegi mullistunud. Need indikaatorid on aktsiaturgude väärtus võrreldes majanduse koguproduktiga (Buffetti indikaator) ning tsükliliselt kohandatud hinna ja kasumi suhe (Shilleri CAPE).

Kuigi mõlemad viitavad mullile aktsiaturgudel, siis ei pruugi need olla parimad tööriistad selleks, et ajastada turutippe. Pigem aitavad need pikaajalisel investoril hinnata, kus me ajaloos oleme ning millist tootlust võiks pikaajaliselt aktsiaturgudelt edaspidi oodata. Need on pikaajaliste investeerimisotsuste tegemisel olulised mõõdikud, millega arvestada.