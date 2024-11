Tagasi 06.11.24, 15:14 Suur ostulist: USA aktsiad, mille Trump käima tõmbas Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel toob kaasa ajastu, kus mitte millelegi enam kindel olla ei saa, kuid üks näib olevat kindel: USA aktsiaturgudele tema võit meeldib ja kellel on raha ootel, siis neile on avanenud värsked ostukohad.

Investoritel on nüüd asi selge. Rahakott selga ja turule “Trumpi ostukorvi” aktsiaid noppima. Foto: Shutterstock / kollaaž Äripäev

Viskasin pilgu peale LSEG andmebaasis tehtud ennustustele, kuhu hulk analüütikuid oli välja toonud vägagi konkreetsed aktsiad, mille Trumpi võit peaks spurtima panema. Sain sealt kokku korraliku ostulisti. Samuti, et Harris on kaotanud, tasub investoritel vaadata ka üle, mis olid “Harrise aktsiad”, et neist siis lahti saada, enne kui häda ja õnnetus käes.

