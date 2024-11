Tagasi 18.11.24, 13:50 Trumpi plaanid isejuhtivate autodega lõid Tesla aktsia lendu USA järgmise presidendi Donald Trumpi tiim plaanib Bloombergi teatel isejuhtivate autodega seotud reegleid lõdvendada, millest võidaks Trumpi suurtoetaja Elon Muski ettevõte Tesla.

USA järgmine president Donald Trump ja tema suurtoetaja, elektriautosid tootva Tesla asutaja ja juht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Musk on panustanud elektriautode tuleviku just isejuhtivate autode ja tehisintellekti peale. Bloombergi uudise peale kerkis elektriautosid tootva Tesla aktsia eelturul umbes 8%. Alates USA presidendi valimispäevast on aktsia tõusnud 28%.