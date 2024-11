Tagasi 30.11.24, 01:33 Ungari on veel napilt investeeritav Reitinguagentuurid on Ungari riigi reitingut kärpinud tasemeteni, mis on veel napilt kõrgemal investeeritavuse piirist.

Ungari opositsiooni meeleavaldus oktoobris. Foto: AP/Scanpix

Moody’s teatas täna Ungari reitingu väljavaate muutmisest stabiilsest negatiivseks, põhjendusega, et Euroopa Liidult saamata jääv abi kahjustab majanduskasvu. Ungari reiting on Moody’sel Baa2, mis on kaks astet kõrgemal rämpsuks peetavast reitinguastmest.