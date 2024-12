Tagasi 13.12.24, 06:00 Spikker investorile: panganduses leiab häid võimalusi nii kodunt kui ka võõrsilt Intressimäärade langus ja alanenud inflatsioon mõjutavad kahtlemata nii Euroopa kui ka USA pankade kasumeid. Eksperdid usuvad, et USA regulatsioonide kannapööre toob neile kindla võitja staatuse, kuid samas nähakse suurt kasvuedu ka kodumaistes pankades.

Analüütik Mattias Wallander leiab, et uueks aastaks prognoositud majanduskasv võib mõjuda halvasti pankade laenuportfellidele. Fotol LHV ja SEB peahooned Tallinna kesklinnas. Foto: Andras Kralla

Investor ja riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi nimetab oma portfellis pangaaktsiate osakaalu “lubamatult suureks”. Kogu portfellist moodustavad pangad 55% ‒ Nordea 20%, LHV 19%, Šiauliu 10% ja SEB 6%. “LHV hind on kui paisu taga kinni. Loodan, et mitte öelda usun, et on vaid kuude küsimus, millal ta murrab sellest “tõkkest” läbi,” kirjeldab ta oma sõnul enda lemmikaktsiat.