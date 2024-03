Madis Toomsalu maailma muutvast megatrendist: oleme alles kurvi alguses

Jaan Tallinn kasutab oma raha ja mõju tehisintellekti arengu pidurdamiseks

"Köökides istuda ja inimestega rääkida" ‒ just nii sõnastab Jaan Tallinn oma investeeringute eesmärgi. Eesti üks rikkaimaid mehi ‒ võib-olla kõige rikkam ‒ on tõsiselt mures neurovõrkude ohtude pärast. Paradoksaalsel kombel just seetõttu panustab ta raha AI-ettevõtetesse.