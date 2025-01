Tagasi 01.01.25, 06:00 Aasta börsil: Eesti ravimitootja aktsia võttis suurvõidu Balti börsi 2024. aasta parim aktsia oli küll regiooni suurim laevatehas Rīgas kuģu būvētava Riia börsilt 135protsendilise tootlusega, kuid Tallinna turul võidutses ravimitootja J. Molner, mille aktsionäride vara aastaga kahekordistus.

J. Molner tuli börsil 2022. aasta novembris, aktsia IPO hinnaga 8,12 eurot Foto: Liis Treimann

Kaks aastat tagasi Tallinna börsi First North nimekirja tulnud J. Molner on teinud uskumatu tulemusena aastaga 98% tootlust, samal ajal kui kodubörs tervikuna on hoopis kahe protsendiga miinusesse langenud ning kolmekümne ühest aktsiast (arvesse on võetud vaid need, millel on olnud vähemalt aastane kauplemisperiood) on aasta plussis lõpetanud vaid seitse ettevõtet. Kokku on IPOlt aktsiaid märkinud investorid nende kahe aastaga teeninud J. Molneri aktsiaga 235 protsenti tootlust.