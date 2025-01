DelfinGroup lõpetas aasta tugeva kasvuga

ST Sisuturundus 07.01.25, 15:06

Viimase kümnendi jooksul on tubakasektori muutused olnud üsna dramaatilised. „Mis tähendab, et järgmise 10-15 aasta jooksul kaovad sigaretid ja need asendatakse teaduspõhiste alternatiividega neile, kes otsustavad suitsetamisega jätkata,“ ütles Philip Morrise välissuhete juht Kai Tammist. Sama moodi on muutunud ootused personalile, otsustavaks on saanud õigete hoiakute evimine.