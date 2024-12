Tagasi 12.12.24, 11:15 DelfinGroupi juht: nüüd tuleks luua ühtne Balti riigivõlakirjade turg Järgmine loogiline samm Balti riikide majanduskoostöös on ühtse riiklike võlakirjade turu loomine, kirjutab Läti laenuettevõtte DelfinGroupi juht Didzis Ādmīdiņš.

Integreeritud riigivõlakirjade turg muudaks Baltikumi välisinvestoritele atraktiivsemaks, märgib DelfinGroupi juht Didzis Ādmīdiņš.

Viimaste aastate turbulentsed ajad on toonud kaasa olulisi muutusi Baltikumi investeerimismaastikul. Kinnisvaraturu jahenemine ja börsil valitsev volatiilsus on suunanud investorid otsima alternatiivseid võimalusi oma säästude kasvatamiseks. Võlakirjad on tänu oma stabiilsele tootlusele ja madalamale riskitasemele muutunud üheks atraktiivsemaks varaklassiks.