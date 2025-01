Tagasi 17.01.25, 21:17 Kauplemisplatvorm plaanib USAs suurt IPOt Euroopa kauplemisplatvorm eToro kavatseb minna New Yorgi börsile esmaemissiooniga, mis hindaks ettevõtte väärtuseks viis miljardit dollarit.

eToro reklaamauto Brightoni maratonil. Foto: eToro

Financial Timesi teatel on eToro esitanud USA aktsiatururegulaatoritele konfidentsiaalsed esmase emissiooni dokumendid, mis on üks samm IPO suunas.